Coronavírus: Brasil tem 30.961 casos confirmados e 1.956 mortes

247 - As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h20 desta sexta-feira (17), 30.961 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.956 vítimas fatais da Covid-19. A informação é do portal G1.

Em todo o estado de São Paulo foram registrados 11.568 casos confirmados do novo coronavírus, com 853 mortes. O Rio de Janeiro tem 3.944 casos e 300 mortes.

O último balanço do Ministério da Saúde, desta quinta-feira (16), contabiliza 30.425 casos confirmados e 1.924 mortes.

