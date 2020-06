Coronavírus: Brasil tem 711,6 mil infectados e 37,3 mil mortes

Último balanço do Ministério da Saúde indica 710,8 mil casos confirmados da Covid-19 e 37,3 mil mortes provocadas pela doença no Brasil edit

247 – O Brasil registra nesta manhã de terça-feira (9) 711.696 casos confirmados da Covid-19 e 37.359 mortes provocadas pela doença no Brasil. Os dados foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. A matéria é do portal G1.

Comandado por militares, o Ministério da Saúde, alterou os registros numéricos de infectados e mortos por causa do novo coronavírus divulgados no último domingo (7). Depois de anunciar 1.382 mortes por Covid-19 no país, mais tarde alterou o número para 525, uma diferença de 857 óbitos.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira (8), informa 37.312 mortes e 710.887 casos de contágio pelo novo coronavírus no país, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.