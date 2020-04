Coronavírus: Brasil tem quase 41.000 casos confirmas e 2.600 mortes

247 - O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil atinge 40.940, com cerca de 2.600 vítimas fatais da doença, segundo divulgação das secretarias estaduais de Saúde até as 11h10 desta terça (21). A informação é do portal G1.

A maior parte dos óbitos está concentrada em São Paulo, estado que registra 1.037 vítimas fatais da doença. Outros estados como Rio de Janeiro (422) e Pernambuco (260) também contabilizaram números elevados.

O balanço que foi divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde de segunda (20) indicava 40.581 casos e 2.575 mortes no Brasil.

