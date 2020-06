Coronavírus: com quase 700 mil infectados, Brasil registra 36,5 mil mortes

Ministério da Saúde mudou o número de infectados e mortos por causa do novo coronavírus divulgado neste domingo. Número de casos confirmados no Brasil deve superar os 700 mil ainda nesta segunda edit

247 - As secretarias estaduais de saúde registraram, até a manhã desta segunda-feira (8), cerca de 692.363 casos confirmados da Covid-19 e 36.505 mortes provocadas pela doença no Brasil. O levantamento é do portal G1.

Comandado por militares, o Ministério da Saúde mudou o número de infectados e mortos por causa do novo coronavírus divulgado neste domingo. Depois de anunciar 1.382 mortes por Covid-19 no país, mais tarde alterou o número para 525, uma diferença de 857 óbitos.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo (7), informa 36.455 mortes e 685.427 casos de contágio pelo novo coronavírus no país, acrescenta a reportagem. Na última quinta-feira (4), foram registradas 1.473 mortes em 24 horas.

No Amapá, cerca de 98,8% dos leitos de UTI estão ocupados. A taxa de ocupação também supera 90% nos estados do Pernambuco (98%), Maranhão (96%) e Rio de Janeiro (90%).

