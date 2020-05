Coronavírus: ‘Estamos diante da ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo sabem disso’, afirma sociólogo Jeremy Rifkin

O sociólogo americano Jeremy Rifkin, que escreveu mais de 20 livros dedicados a propor fórmulas que garantam a sobrevivência no planeta, em equilíbrio com o meio ambiente, diz que "não podemos dizer que tudo o que está acontecendo conosco decorre das mudanças climáticas" edit

247 - Em entrevista a Juan M. Zafra, no The Conversation, publicada no site da BBC Brasil, o sociólogo estadunidense Jeremy Rifkin afirma que o mundo já viveu outras pandemias nos últimos anos e foram emitidos avisos de que algo muito sério poderia acontecer.

Para o sociólogo, "a atividade humana gerou essas pandemias porque alteramos o ciclo da água e o ecossistema que fazem o equilíbrio no planeta".

"Há dois fatores que não podemos deixar de considerar: as mudanças climáticas causam movimentos da população humana e de outras espécies. A segunda é que as vidas animal e a humana estão se aproximando todos os dias como consequência da emergência climática e, portanto, seus vírus viajam juntos".

Leia a íntegra.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.