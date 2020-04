Coronavírus: estudo confirma subnotificação de casos no Brasil

Número de casos classificados como “não-especificados” no início do surto de coronavírus no Brasil era de 15.752, com 42.817 aguardando por investigação edit

247 - Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) noticiado nesta quinta-feira (23) confirma a subnotificação dos casos de coronavírus no Brasil. O sistema Infogripe de monitoramento revela que mais de 70% dos testes realizados para síndromes respiratórias têm identificado a presença da Covid-19 nos pacientes, mas apenas uma pequena fração de suspeitas foram testadas. A informação é do portal G1.

“Não se está conseguindo dar o diagnóstico correto para as pessoas. Você não tem o teste para se contrapor ao número do governo”, disse o sanitarista Tulio Batista Franco, da Universidade Federal Fluminese.

A reportagem acrescenta que os dados do próprio Ministério da Saúde demonstram que até a segunda metade do mês de fevereiro, que marcou o início dos casos da Covid-19 no Brasil, cerca de 8,3 mil pacientes hospitalizados com o quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) haviam sido notificados para a doença, e apenas 1.925 para outro vírus. No total, 15.752 casos foram classificados no período como “não-especificados” enquanto 42.817 aguardavam por investigação.

