Coronavírus: internações em UTIs não devem ser baseadas apenas na idade, afirma OMS

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira, 23, que as decisões sobre quem deve ser internado em UTI por conta do coronavírus - no caso de faltar vagas - não devem se basear apenas na idade. De acordo com especialista, embora os dados mostrarem que 95% das mortes por coronavírus ser de pessoas com mais de 60 anos, idosos saudáveis, sem doenças cardíacas ou diabetes, têm grandes chances de sobreviver, ao contrário de um jovem com problemas de saúde, como doença respiratória crônica.

