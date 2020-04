Coronavírus já circula em 397 municípios brasileiros, além das capitais e regiões metropolitanas

247 - Um mês após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no interior do país, 397 municípios fora as capitais e cidades das regiões metropolitanas já registram contaminação pela Covid-19.

A informação é do Globo, que fez um levantamento com o auxílio das bases de dados Brasil, IO e Lagom Data.

Além de capitais, o ritmo de contaminação também se acelerou em cidades de médio e pequeno porte.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso