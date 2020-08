Coronavírus já matou mais de 750 mil no mundo e infectou 20 milhões

Dentre os países com mais óbitos no mundo está o Brasil, com 104 mil mortes. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos e em terceiro a Índia edit

247 - Desde o início da pandemia, o coronavírus já matou 750.429 pessoas no mundo todo, de acordo com o monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins.

O número de infectados no planeta é de 20.668.102 de pessoas. Os países com mais casos no mundo são: Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. O Brasil tem 3.164,785 casos de Covid-19.

O ranking de número de óbitos é liderado também pelos Estados Unidos, seguidos pelo Brasil, México, Índia e Reino Unido. O Brasil já contabiliza 104.201 mortes pela doença.

