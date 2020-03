Coronavírus: metade dos casos graves no Brasil são de pessoas com menos de 60 anos

Dos 391 casos graves no país até aqui, 188 (ou 48%) são de jovens e adultos. Quando o número de óbitos subiu para 92 (2,7% do total de 3.417 casos), o governo brasileiro não divulgou a análise por faixas etárias. edit

247 - Embalada pela desinformação propagada pelo presidente da República, a campanha do governo federal chama de "raros" os casos letais do novo coronavírus.

A reportagem do portal Uol destaca que "o último levantamento por faixas etárias da população, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, mortes de menores de 60 anos representam 10% do total no Brasil. Entretanto, quando se trata de casos graves, jovens e adultos representam quase a metade."

A matéria ainda informa: "de acordo com essa análise oficial por faixas etárias, no momento em que o país registrava 59 óbitos, seis vítimas tinham menos de 60 anos — cerca de 10% do total. Dos 391 casos graves, 188 (ou 48%) eram de jovens e adultos. Ontem, o número de óbitos subiu para 92 (2,7% do total de 3.417 casos), mas a pasta do governo não divulgou a divisão por faixas etárias."