Coronavírus: mundo registra 3,6 milhões de casos confirmados e 252 mil mortes

247 - O número de casos confirmados do novo coronavírus é de 3,6 milhões no mundo com 252 mil mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins desta terça-feira (5). Os Estados Unidos lideram a lista de países com mais óbitos, registrando cerca de 69 mil vítimas fatais da doença. A informação é do portal G1.

O continente mais afetado é a Europa, que conta com cerca de 1,6 milhão de casos e 145 mil mortes.

O Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), que trabalha com previsões epidemiológicas, revisou e elevou a estimativa de mortes nos Estados Unidos para 135 mil até dia 4 de agosto de 2020.

Donald Trump admitiu no último domingo (3) que os EUA devem "perder" 75 mil, 80 mil, ou inclusive 100 mil pessoas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.