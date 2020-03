Coronavírus no Brasil: 111 mortes e 3.904 casos confirmados

Entre a desorientação do governo federal e a tutela a um presidente perturbado, o Brasil chega a 111 mortes pela pandemia de coronavírus. Já são 3.904 casos confirmados no país edit

247 - O número de óbitos pelo coronavírus no Brasil subiu para 111 neste sábado (28), segundo dados atualizados do Ministério da Saúde. A marca de casos é de 3.904 confirmados, sendo que a mortalidade da doença é de 2,8% no país.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo informa que "o número de registros representa um salto de 17% com relação à quinta-feira, quando eram 3.417 casos. No mundo, são 30 mil mortes. São Paulo é o estado com maior número de infectados, com 1.406 pessoas infectadas, contra 1.223 da sexta. O Rio de Janeiro aparece na sequência, com 558."

A matéria ainda acrescenta que "só em São Paulo morreram 84 pessoas; outras 13 morreram no Rio de Janeiro. ​ Houve registro ainda de mortes no Amazonas (1), Ceará (1), Pernambuco (5), Piauí (1), Goiás (1), Paraná (2), Rio Grande do Sul (2) e Santa Catarina (1). A primeira morte no Piauí pela doença foi confirmada na manhã deste sábado pela Secretaria de Saúde local. O prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, morreu na madrugada de sexta-feira (27) vítima do Covid-19. Com isso, já são sete mortos no Nordeste."