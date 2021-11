Coronavírus pode atacar diretamente o sistema hormonal, diz pesquisa alemã

Apoie o 247

247 - Um estudo produzido por pesquisadores alemães, divulgado na revista científica Lancet, aponta que o coronavírus Sars-CoV-2 pode afetar diretamente as glândulas adrenais, comprometendo o sistema hormonal. De acordo com o jornal O Globo, o problema foi identificado em pacientes com casos graves da Covid-19,” mas não se sabia se isso era consequência de um ataque direto da infecção ou da sepse, a inflamação generalizada provocada por ela. São justamente as adrenais as principais fontes de glucorticoides, cruciais para o enfrentamento da sepse”.

Segundo os pesquisadores, proteínas e material genético do Sars-CoV-2 encontrados nas glândulas adrenais de pessoas que vieram a óbito em decorrência da Covid-19. As amostras positivas foram encontradas em 53% das 40 pessoas analisadas.

“No estudo, Waldemar Kanczkowski, da Universidade de Dresden, na Alemanha, e sua equipe explicaram que a hipótese do ataque direto era elevada porque as glândulas adrenais são alvos de ataques de bactérias e vírus, a exemplo do Sars-CoV-1, causador da pandemia de Sars em 2002-2004”, destaca o texto.

