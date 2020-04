Coronavírus: PSOL pede que TCU fiscalize Ministério da Saúde

O texto do pedido menciona a instabilidade do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e afirma que a dimensão real do novo coronavírus no Brasil tem um gargalo de “insuficiência de kits de testagem e demora em examinar amostras coletadas pelos laboratórios" edit

247 - Um pedido de fiscalização do Ministério da Saúde pelo Tribunal de Contas da União (TCU) foi protocolado pela bancada do PSOL na câmara dos deputados nesta segunda-feira (6). O partido entende que é necessário avaliar o controle do processo de compra e distribuição de testes para o coronavírus, bem como para a subnotificação no SUS. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

O documento menciona a instabilidade do cargo de Mandetta, como ministro da Saúde, e afirma que “é imperativo que o poder público consiga precisar a real dimensão do avanço do vírus em território nacional. E um dos gargalos nesse processo, apontado pelo próprio Ministério da Saúde, é a insuficiência de kits de testagem e a demora em examinar amostras coletadas pelos laboratórios".

