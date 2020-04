Coronavírus: SP tem mais internações em três semanas de epidemia que em todo ano de 2019

247 - Cerca de 9.759 pessoas foram internadas por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) entre os dias 8 e 28 de março deste ano de 2020, superando em apenas três semanas o número de 9.701 internações acumuladas ao longo de 12 meses no ano de 2019. O levantamento tem como base os dados disponibilizados pela Fiocruz, e a reportagem é do portal G1.

O InfoGripe, sistema responsável pelo monitoramento dos números registrados, leva em conta o que já foi inserido no sistema nacional do SUS e estima os casos que ainda não entraram com base no histórico de cada local, aponta a reportagem.

Em geral, 1.727 casos testaram positivo para a Covid-19 e 234 foram diagnosticados com doenças também ligadas a SRAG. Outros 963 pacientes testaram negativo, recusaram o teste ou não tinham a informação. Os 5.664 internados restantes ainda aguardam o resultado dos exames.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.