Coronavírus: surto de casos no Brasil força controle de fronteiras no Uruguai

O secretário da Presidência do Uruguai declarou que o governo do país "está preocupado com a situação em algumas cidades fronteiriças, principalmente do lado brasileiro"

247 - O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde registrou 114.715 casos de coronavírus e 7.921 mortes provocadas pela doença no Brasil. As autoridades do Uruguai decidiram aumentar o controle sanitário na fronteira comum, segundo o secretário da Presidência do país, Álvaro Delgado, informou nesta terça-feira (5). A reportagem é do portal UOL.

"O governo do Uruguai está preocupado com a situação em algumas cidades fronteiriças, principalmente do lado brasileiro", afirmou Delgado em coletiva de imprensa.

O presidente uruguaio, Luis Alberto Lacalle Pou, instruiu todos os ministros a aprofundar a presença nas fronteiras, para entregar orientações claras à população da área. "As particularidades das cidades binacionais" serão consideradas, acrescentou Delgado.

