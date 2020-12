Corpos de vítimas de Covid-19 são trocados e mulher é enterrada no lugar de idoso

247 - Duas famílias tiveram que viver o drama de ter os corpos de entes queridos trocados na hora do velório, em um hospital em Santos, no litoral de São Paulo. O corpo de Márcia Pereira Franco, de 48 anos, foi trocado e enterrado no lugar de Marcelo Aninguaço de Oliveira, de 72. A unidade de saúde pediu desculpas e afirma que vai apurar o ocorrido. A reportagem é do portal G1.

Em entrevista ao portal nesta sexta-feira (11), as famílias esclareceram que ambos ficaram internados por 21 dias, em decorrência do novo coronavírus, e morreram na última quarta-feira (9). Durante o tratamento, Márcia ficou sob os cuidados do Hospital Ana Costa, e Marcelo, do Hospital Vitória. Os dois foram levados para o Hospital Beneficência Portuguesa de Santos após o falecimento. No local, eles foram preparados para o sepultamento.

O conhecimento liberta. Saiba mais