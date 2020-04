1.124 mortes e 20.727 casos confirmados de coronavírus no Brasil

247 - Neste sábado (11), o balanço de contaminação do novo coronavírus do Ministério da Saúde registrou elevação do número de mortos para 1.124, sendo 68 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Até ontem, eram 1.056 mortes.

O país superou a marca de 20 mil casos registrados, sendo 20.727 casos oficiais até agora, o que representa um aumento de 1.089 diagnósticos em um único dia.

A taxa de letalidade — que compara o número total de infectados no Brasil com a incidência de mortes — foi para 5,4%. No entanto,a taxa real de letalidade deve ser menor porque o país faz poucos testes. Quando há poucos casos confirmados, ela fica artificialmente maior.

