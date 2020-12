Covid-19: Anvisa inicia inspeção da fábrica da vacina da AstraZeneca

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que começou nesta segunda-feira (7) a inspecionar a fábrica da vacina de Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. A inspeção faz parte do protocolo de registro de vacinas no Brasil.

O País já adquiriu cerca de 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e é a grande aposta do governo Jair Bolsonaro.

A fábrica do imunizante fica na China, mesmo local da fábrica da CoronaVac, que já foi inspecionada.

As atividades da Anvisa seguirão até a sexta-feira (11). “No primeiro dia de inspeção, a equipe verificou os pontos do sistema de gestão da qualidade farmacêutica da empresa, como o gerenciamento de risco, gerenciamento de documentos e plano mestre de validação”, disse a agência por meio de nota.

