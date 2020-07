Covid-19: Argentina autoriza testes em humanos com soro com anticorpos de cavalos

247 - A Argentina autorizou, na sexta-feira, 24, o início de testes em humanos de uma solução hiperimune contra o coronavírus na próxima semana. O possível medicamento é feito a partir de um soro com anticorpos de cavalos.

Os anticorpos são para que os pacientes consigam frear e neutralizar a ação da Covid-19 no organismo, impedindo que penetre nas células e se replique. Nos testes anteriores, os ensaios in vitro mostram que essa neutralização pode aumentar em cerca de 50 vezes com o uso do soro, segundo pesquisa publicada na revista argentina Medicina.

O projeto é liderado em conjunto pela empresa de biotecnologia Inmunova, a Universidad Nacional de San Martín (UnSam) e o Instituto Biológico Argentino e começará em quatro hospitais da província de Buenos Aires.

