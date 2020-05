Covid-19 atingirá 250 mil casos e 17 mil mortes daqui a duas semanas, aponta previsão da PUC

247 - Professores da PUC-Rio realizaram estudos que apontam que o novo coronavírus, no dia 25 de maio, vai atingir 250 mil casos confirmados e 17 mil mortes no Brasil. O grupo calculou que um pico de contágio aconteceu dentro do país entre os dias 3 e 9 deste mês, destacando que isso "não significa de forma alguma que a quantidade de novos casos por dia não poderá voltar a subir no futuro". A informação é do jornal O Globo.

O número de casos da Covid-19 no Brasil até a manhã desta quinta-feira (14) é de quase 189 mil infectados e mais de 13 mil vítimas fatais da doença, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.

Os coordenadores e responsáveis pelo estudo de projeção de casos e mortes, Marcelo Medeiros e Alexandre Street, indicam ainda que a doença cresce vertiginosamente nos municípios mais pobres. Segundo os estudiosos, o novo coronavírus chegou ao Brasil através das cidades que possuem um maior IDH, acrescenta a reportagem.

