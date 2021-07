Covid-19: Brasil recebe mais 4 milhões de doses da AstraZeneca

O Ministério da Saúde ainda destaca que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil recebeu também, nesta semana, o reforço de 600 mil doses da Pfizer/BionTech e 937 mil da Coronavac/Butantan edit

Metrópoles - Pousou, na noite desta sexta-feira (9/7), no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), mais um lote com 4 milhões de vacinas da AstraZeneca/Fiocruz.

De acordo com a pasta, as doses serão distribuídas de forma proporcional aos estados e ao Distrito Federal, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O Ministério da Saúde ainda destaca que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil recebeu também, nesta semana, o reforço de 600 mil doses da Pfizer/BionTech e 937 mil da Coronavac/Butantan. Ao todo, foram 5,5 milhões de doses entregues ao órgão.

