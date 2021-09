Covid-19: Brasil ultrapassa 80 milhões de vacinados com duas doses

43,7% da população com 12 anos ou mais no país está totalmente imunizada contra a doença edit

Metrópoles - Neste sábado (18/9), o país ultrapassou a marca de 80 milhões de brasileiros totalmente vacinados contra a Covid-19. Com isso, dados sobre a Campanha Nacional de Imunização mostram que 43,7% da população com 12 anos ou mais no país está totalmente imunizada contra a doença, ou seja, já receberam duas doses ou a vacina de dose única.

O número corresponde a 80.054.632 dos quase 182 milhões de brasileiros nesta faixa etária, com o ciclo vacinal completo.

No total, 141.453.669 pessoas receberam ao menos uma dose, o que corresponde a 77,3% da população com 12 anos ou mais. Já a dose de reforço foi aplicada em 295.638 pessoas. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 221.803.939 doses aplicadas no total.

