Covid-19: Conselho de Medicina recebeu mais 2 mil denúncias de irregularidades em hospitais

Entre as principais denúncias estão a falta de EPIs, exames e medicamentos edit

247 - O Conselho Federal de Medicina (CFM) recebeu 2.166 denúncias de irregularidades na estrutura necessária para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 nos hospitais do país, segundo dados divulgados pelo órgão nesta quinta-feira, 14. O CFM reforça que foram cerca de 1,5 mil profissionais que realizaram as denúncias, em 546 municípios do País.

A principal reclamação é a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como as máscaras N95, recomendadas para evitar a contaminação das equipes de saúde. Em seguida, estão as denúncias sobre a falta de exames e medicamentos, para diagnosticar e tratar a doença.

