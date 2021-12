Covid-19: Goiás registra dois primeiros casos da variante Ômicron

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, disse que suspeita é de que duas mulheres se contaminaram com casal que chegou da África edit

Metrópoles - Goiás confirmou, neste domingo (12/12), os dois primeiros casos de Covid-19 pela variante Ômicron, em duas moradoras de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Elas têm 20 e 46 anos de idade e estão com sintomas leves da doença.

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SESGO) informou que o relatório do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), do Ministério da Saúde, não apresentou casos da Ômicron no estado. Portanto, estes são considerados os primeiros.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), disse que a suspeita é de que as duas pessoas se contaminaram em contato com um casal de missionários que chegou de Luanda, capital da Angola, na África.

