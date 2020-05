Covid-19: mortes em SP aumentam, mas menos da metade dos moradores se isola

O índice de isolamento social no estado de São Paulo permaneceu abaixo de 50%, mesmo com o aumento de casos confirmados e mortes por conta do novo coronavírus. O estado acumula mais de 58 mil casos de covid-19 e tem 4.501 vítimas da doença edit

247 - O índice de isolamento social no estado de São Paulo permaneceu abaixo de 50%, mesmo com o aumento de casos confirmados e mortes por conta do novo coronavírus. O estado acumula mais de 58 mil casos de covid-19 e tem 4.501 vítimas da doença, com letalidade de 7,7% (maior que a média nacional, que está em 6,8%). Desde a última segunda (11), o índice varia entre 47% e 48%. A reportagem é do portal UOL.

Segundo a reportage, mais de 450 municípios do estado registraram casos da doença, e, depois da capital, as cidades da região metropolitana aparecem com os maiores números relacionados ao coronavírus. Osasco, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo André ocupam os lugares no topo do ranking de casos confirmados; Osasco tem a maior letalidade entre estas cidades. Lá, morrem 11,9% das pessoas que se contaminam com a covid-19.

Já na capital o índice ficou um pouco acima (48%), mas longe das expectativas da Prefeitura. O número é sinal de que o rodízio implementado pela gestão de Bruno Covas não surtiu o efeito necessário.

