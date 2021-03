Covid-19: pacientes estão morrendo mais rápido em UTIs de São Paulo

O tempo para que um paciente com Covid-19 vá a óbito caiu de 14,1 para 10,7 dias edit

247 - Pacientes internados em UTIs de São Paulo em razão da Covid-19 estão morrendo mais rápido, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde e pelo Centro de Contingência do Coronavírus divulgados por Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta terça-feira (23).

No último trimestre, o tempo médio de internação de um paciente que morre por Covid-19 caiu de 14,1 para 10,7 dias.

Segundo o infectologista Carlos Magno Fortaleza, do Centro de Contingência, a variante brasileira P1 do coronavírus pode estar causando a aceleração dos óbitos, bem como a demora do acesso a vagas de UTI por causa da lotação de hospitais por todo o país.

