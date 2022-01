Covid-19: Países fecham 2021 com recorde de novos casos

Apoie o 247

247 - O ano de 2021 se encerrou com mais que o dobro de casos de Covid-19 que o ano anterior e 84% mais mortes que 2020. Com o avanço da Ômicron, nova variante transmissora da doença, diversos países fecharam o ano com recorde de novas infecções.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), em 2021 foram registrados 198 milhões de casos de Covid-19 — o ano anterior contabilizou 83 milhões de infectados. As mortes corresponderam a 3,5 milhões, enquanto 2020 teve 1,9 milhão de óbitos.

No último dia do ano, o Reino Unido registrou a pior quantidade de novos casos de covid-19 em toda a pandemia: 189.846. Em Portugal, que teve ontem (31) o seu quarto dia consecutivo de recordes de contágio, a quantidade de novos casos foi de 30.829. A Argentina teve a segunda maior alta de novos casos de covid-19 desde o início da pandemia: 47.663 infectados. O recorde do país é de 50.506 novos registros, marca atingida no último dia 30.

