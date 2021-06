Covid-19 reduziu expectativa de vida de americanos de maneira desigual, segundo estudo

Pesquisa indica que a pandemia gerou maiores quedas no tempo de vida da população negra e latina, em comparação com a branca edit

Alexandre Raith, da Agência Einstein -Para descobrir o impacto da pandemia na longevidade dos norte-americanos, pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia compararam a expectativa de vida 2018 com a de 2020, quando mais de 380 mil mortes por Covid-19 foram contabilizadas nos Estados Unidos. Os estudiosos concluíram que, nesse país, o coronavírus reduziu a expectativa de vida geral para 77,43 anos, o que representa 1,31 ano a menos do que o previsto. E a diminuição foi ainda maior em certas etnias.

A queda na longevidade dos latinos é três vezes maior (3,03 anos) do que a dos brancos (0,94 ano), e duas vezes superior em comparação com a população negra (1,9 ano). Isso quando se considera apenas os óbitos provocados pelo Sars-CoV-2.

Para Theresa Andrasfay, principal autora do estudo, as disparidades são um reflexo das desigualdades sociais e econômicas, que resultam em maior exposição ao vírus e menor acesso a serviços médicos de qualidade. Ela acredita que, se somadas as mortes por outras causas, essas diferenças seriam ainda mais discrepantes.

Theresa ainda comenta que, em comparação com as populações negra e branca, os latinos são mais propensos a terem empregos com maior exposição ao Covid-19, além de morarem com mais pessoas na mesma residência. Mas ela ressalta que estados americanos majoritariamente brancos também sofreram com a pandemia.

Em conjunto com cientistas da Universidade de Princeton, Theresa já havia publicado outra pesquisa em janeiro deste ano. Essa análise anterior demonstrou que 2020 teve a maior queda na expectativa de vida dos últimos 40 anos nos Estados Unidos.

A pesquisadora acredita que as mortes causadas pela Covid-19 também irão afetar a expectativa média de vida em 2021, e que as disparidades étnicas serão novamente visíveis. Por outro lado, uma vacinação distribuída de maneira equitativa amenizaria esse efeito desigual.

No Brasil, um levantamento recente publicado na Nature Medicine calculou que a expectativa de vida média da população caiu 1,3 ano em 2020: de 76,7 anos para 75,4. O índice retornou ao patamar de 2014. O trabalho foi liderado pela demógrafa Márcia Castro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

A pandemia de Covid-19 matou pelo menos 3,8 milhões de pessoas no globo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O órgão estima que o número pode ser duas a três vezes superior aos contabilizados oficialmente. Somente no Brasil, foram registradas mais de 500 mil mortes, enquanto os Estados Unidos já ultrapassaram a marca de 600 mil óbitos.

