Covid-19: Reino Unido registra recorde de casos e internações após nova cepa

Glaucia Chaves, Metrópoles - Os novos casos e internações provocados pelo coronavírus preocupam autoridades de saúde do Reino Unido. De acordo com informações do Serviço Nacional de Saúde (NHS), a Inglaterra tinha 20.426 pacientes internados na segunda-feira (28/12). Em abril, quando o país passava pela primeira onda da doença, o número máximo registrado havia sido de 18.974 internados. O órgão de saúde inglês também anotou 41.385 novos casos de Covid-19 na segunda.

O País de Gales e a Escócia também registram números alarmantes. Segundo autoridades de saúde dos dois países, os hospitais locais estão à beira da superlotação. De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 2,3 milhões de britânicos já foram contaminados pelo Sars-CoV-2 e 71,2 mil pessoas morreram.

A nova cepa do coronavírus pode ser a responsável pela alta no número de casos, de acordo com especialistas britânicos. Por conta da variante, que pode ser até 70% mais contagiosa que versões anteriores do vírus, o Reino Unido vive um novo lockdown.

