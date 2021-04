Covid-19 segue descontrolada no Brasil com 3.305 mortes e 85,7 mil novos casos

Segundo dados do Conass, apesar dos números extremamente altos, a boa notícia é que as quedas nas médias móveis dos últimos sete dias continua - em redução iniciada em 12 de abril. São 65.6212 contaminados e 2.862 falecimentos diários edit

(ANSA) - O Brasil registrou 3.305 óbitos e 85.774 casos de Covid-19 nas últimas horas elevando para 368.749 e 13.832.455 a quantidade de vítimas e contágios, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (16).

Apesar dos números extremamente altos, a boa notícia é que as quedas nas médias móveis dos últimos sete dias continua - em redução iniciada em 12 de abril. São 65.6212 contaminados e 2.862 falecimentos diários.

O estado de São Paulo continua na liderança dos casos absolutos no país, com 2.722.077 diagnósticos positivos. Na sequência, aparecem Minas Gerais (1.266.271), Rio Grande do Sul (915.558), Paraná (902.626) e Bahia (855.871).

Nos números totais de vítimas, São Paulo também lidera, com 87.326, seguido por Rio de Janeiro (40.716), Minas Gerais (29.538), Rio Grande do Sul (22.977) e Paraná (20.182).

Porém, o Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de letalidade com 5,8% - mais do que o dobro da média nacional que está em 2,7%.

Também acima da média nacional estão Pernambuco (3,5%), Amazonas (3,4%) e São Paulo (3,2%).

Conforme dados do portal Covid-19 no Brasil, o país soma 34.736.486 doses aplicadas, sendo que 25.724.327 pessoas tomaram uma dose de vacina e 9.012.159 que já receberam as duas doses necessárias, o que representa 4,26% da população brasileira.

