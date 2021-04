Covid-19: vacina da Moderna garante produção de anticorpos por pelo menos seis meses após segunda dose

O estudo foi feito com 33 voluntários adultos saudáveis, que é da primeira fase de testes para identificar a durabilidade da imunização edit

247 - A vacina norte-americana Moderna produz anticorpos em adultos por pelo menos seis meses após tomar a segunda dose, segundo estudo publicado na terça-feira, 6, na revista científica The New England Journal of Medicine.

O estudo foi feito com 33 voluntários adultos saudáveis, que é da primeira fase de testes para identificar a durabilidade da imunização.

Pesquisadores apontam que a atividade de defesa dos anticorpos se manteve alta até o dia 209.

Segundo a pesquisa, o tempo médio para que a neutralização da Covid-19 após a vacinação pela Moderna caia pela metade é de 202 dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.