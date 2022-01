Covid: 8 em cada 10 internados em SP não são vacinados

Apoie o 247

247 - Em média, 8 em cada 10 pacientes internados em leitos de enfermaria e UTI para covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência no tratamento da covid em São Paulo, não tomaram vacina contra a doença ou não completaram a imunização. A reportagem é do portal UOL.

De acordo com secretário de Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, 76% dos 50 pacientes hospitalizados com confirmação ou suspeita de infecção pelo coronavírus na unidade não estão completamente imunizados ou nem ao menos tomaram a primeira dose da vacina.

Atualmente, há 145 leitos de enfermaria e UTI disponíveis na unidade, segundo a secretaria de Saúde.

“O dado reflete um cenário que nós já sabíamos: a importância da vacinação com duas doses e, claro, com a dose de reforço se for o momento", diz Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde do estado de São Paulo.

O avanço de infecções por covid-19, principalmente com a chegada da variante ômicron (mais transmissível que as cepas anteriores), tem pressionado os prontos-socorros de hospitais brasileiros por atendimento.

Casos mais graves da doença refletem na alta de internações em enfermarias e UTI. Como há um salto de infecções, o fato de a maioria dos casos serem, em tese, menos agressivos não inibe que uma parcela significativa de pessoas desenvolva sintomas graves — sobretudo as que não tomaram as vacinas disponibilizadas pelo governo.





