Covid: Anvisa autoriza estudo com remédio defendido por Bolsonaro

Metrólopes - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira (19/7), a realização de estudos clínicos para avaliar a segurança e eficácia do medicamento proxalutamida no tratamento contra a Covid-19. O fármaco foi citado por Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde de domingo (18/7). Após receber alta médica, o mandatário, que estava internado em São Paulo para tratar um problema intestinal, afirmou que apresentaria o medicamento ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Segundo a Anvisa, o estudo será realizado pela empresa Suzhou Kintor Pharmaceuticals, sediada na China. A pesquisa será ministrada na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México, Estados Unidos e no Brasil. Os testes contarão com 12 voluntários no estado de Roraima e 38 em São Paulo.

O uso do medicamento foi criticado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que também é médico . Segundo Otto, a proxalutamida é “mais um delírio do capitão cloroquina”.

