Covid: com média móvel de 222 mortes, país tem menor indicador em 558 dias

Metrópoles - O Brasil registrou, nesta quarta-feira (3/11), média móvel diária de 222 óbitos. É o menor valor do indicador em 558 dias: em 24 de abril do ano passado, o país havia contabilizado 218 mortes diárias. Em comparação com o verificado há 14 dias, houve variação de -39,6%, sinalizando uma queda nos óbitos.

Nas últimas 24 horas, foram 164 falecimentos e 14.661 novos infectados registrados em todo o país. Os dados são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

No total, o Brasil já perdeu 608.235 vidas para a doença e computou 21.835.785 casos de contaminação.

