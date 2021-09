Covid: conflitos entre governo federal e estados ameaçam atrasar fim da vacinação

Apoie o 247

Metrópoles - Em maio de 2021, o Ministério da Saúde e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) decidiram, em reunião conjunta, que estados e municípios poderiam iniciar a vacinação contra Covid-19 por faixa etária, desde que já tivessem finalizado a imunização de grupos prioritários.

Desde então, o governo federal iniciou uma série de embates com gestores locais devido à cobrança para que as unidades federativas sigam estritamente o Plano Nacional de Imunizações (PNI). E isso ameaça atrasar o fim da vacinação.

Conforme avaliam alguns especialistas, a falta de articulação e de ações paralelas em todas as unidades da Federação fazem com que o fim da imunização contra a Covid-19 no país demore mais do que deveria.

