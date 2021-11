Covid fez 113 mil servidores federais se afastarem durante a pandemia

A situação equivale a 19,3% do total de servidores federais ativos: 585 mil. edit

Metrópoles - Os impactos da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram sentidos duramente também no funcionalismo público federal, mesmo com a adoção do teletrabalho.

De outubro de 2020 a setembro deste ano, 113,2 mil servidores da União se afastaram do trabalho por causa da Covid-19 – seja por adoecimento ou por contato com casos suspeitos.

Para o leitor ter dimensão do que o número representa, a situação equivale a 19,3% do total de servidores federais ativos: 585 mil.

Leia a íntegra no Metrópoles .



