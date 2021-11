Covid matou 1.059 no dia em que Leite pediu a Doria atraso na vacina

Apoie o 247

Metrópoles - Eduardo Leite narrou ao repórter Igor Gielow, em entrevista, que telefonou em janeiro para João Doria a pedido do ministro de Bolsonaro Luiz Eduardo Ramos para pedir que o governador atrasasse o começo da vacinação com Coronavac para alinhar a iniciativa estadual com o calendário nacional.

De quebra, seria um desgaste a menos para Jair Bolsonaro, que há tempos trabalhava para sabotar a vacina.

No dia em que ocorreu o telefonema, 15 de janeiro, o Brasil teve 1.059 mortos por Covid e totalizou 209 mil vítimas. Dezesseis estados estavam com as mortes em alta, que em meses, mesmo com a vacina, escalariam para 600 mil mortos.

Leia a íntegra no Metrópoles.

