Covid nos EUA bate recorde mundial, com 1,35 milhão de casos em um dia

(Reuters) - Os Estados Unidos relataram 1,35 milhão de novas infecções por coronavírus nesta segunda-feira, de acordo com uma contagem da Reuters, o total diário mais alto para qualquer país do mundo, já que a disseminação da variante altamente contagiosa Omicron não mostrou sinais de desaceleração.

O recorde anterior era de 1,03 milhão de casos em 3 de janeiro. Um grande número de casos é relatado todas as segundas-feiras devido a muitos estados não informarem no fim de semana. A média de sete dias para novos casos triplicou em duas semanas para mais de 700.000 novas infecções por dia.

O recorde de novos casos ocorreu no mesmo dia em que o país viu o número de pacientes hospitalizados com Covid-19 também atingir um recorde histórico, dobrando em três semanas, de acordo com uma contagem da Reuters.

Foram mais de 136.604 pessoas hospitalizadas com Covid-19, superando o recorde de 132.051 estabelecido em janeiro do ano passado.

Embora a variante Ômicron seja potencialmente menos grave, as autoridades de saúde alertaram que o grande número de infecções pode sobrecarregar os sistemas hospitalares, alguns dos quais já suspenderam procedimentos eletivos enquanto lutam para lidar com o aumento de pacientes e escassez de funcionários.

O aumento de casos interrompeu as escolas, que estão lutando com ausências de funcionários, professores e motoristas de ônibus.

Chicago cancelou as aulas pelo quarto dia, pois o distrito e os professores não chegaram a um acordo sobre como lidar com o aumento das infecções.

A cidade de Nova York suspendeu o serviço em três linhas de metrô porque um grande número de trabalhadores estava doente, de acordo com sua conta no Twitter. Os planos das empresas para que os trabalhadores voltem ao escritório também foram frustrados.

As mortes estão em média 1.700 por dia, acima dos cerca de 1.400 nos últimos dias, mas dentro dos níveis vistos no início deste inverno.

Uma vacina contra a Covid-19 redesenhada que visa especificamente a variante Ômicron provavelmente é necessária, disse o CEO da Pfizer Inc na segunda-feira, acrescentando que sua empresa pode ter uma pronta para lançamento em março.

