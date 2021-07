Covid: vacinação será anual e campanha começa em janeiro, anuncia Gorinchteyn

Em coletiva no Instituto Butantan, Gorinchteyn afirmou que não se trata de uma dose de reforço, como tem sido especulado sobre a CoronaVac, mas uma campanha de imunização frequente edit

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou nesta segunda-feira (19) que a vacinação contra covid será anual e a nova campanha deverá ser iniciada já em janeiro de 2022. A informação é do portal UOL.

Em coletiva no Instituto Butantan, Gorinchteyn afirmou que não se trata de uma dose de reforço, como tem sido especulado sobre a CoronaVac, mas uma campanha de imunização frequente, como a da gripe.

"Nós temos a questão relacionada à imunização anual, assim como fazemos com a gripe, para todos os brasileiros do estado de São Paulo. A nova fase da imunização para covid irá se iniciar dia 17 de janeiro do ano que vem", declarou Gorinchteyn.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.