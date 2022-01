Covid volta a liderar causas de morte no país, segundo cartórios

Apoie o 247

Metrópoles - A Covid-19, novamente, se tornou a principal causa de óbitos no Brasil, segundo dados de cartórios de registro civil.

Na semana encerrada no último sábado (16 a 22 de janeiro), foram registradas 1.976 declarações de óbito com a doença como causa, enquanto os óbitos por acidente vascular cerebral (AVC) totalizam 1.293. Os números constam no portal da transparência da Arpen-Brasil (Associação de Registradores de Pessoas Naturais).

A última vez em que isso ocorreu foi na semana entre 10 e 16 de outubro de 2021.

