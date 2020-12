Crivella suspende áreas de lazer e proíbe estacionamento na orla, mas mantém praias abertas

As regras foram adotadas após reunião entre o prefeito Marcelo Crivella, o governador Cláudio Castro e os secretários de Saúde municipal e estadual, no Palácio da Guanabara edit

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira, 10, medidas para conter o contágio do novo coronavírus, como a suspensão das áreas de lazer (ruas fechadas aos domingos) e a proibição do estacionamento na orla nos finais de semana e feriados. As praias continuam liberadas.

As regras foram adotadas após reunião entre o prefeito Marcelo Crivella, o governador Cláudio Castro e os secretários de Saúde municipal e estadual, no Palácio da Guanabara, sede do governo do estado, na quarta-feira, 9.

O estado do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira, 10, 116 mortes e 3.560 casos confirmados da Covid-19, segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. É o terceiro dia seguido com mais de 100 mortes e 3 mil casos confirmados.

Confira as regras:

Escalonamento dos horários de funcionamento da indústria (a partir das 7h); dos serviços (a partir das 9h); e do comércio (a partir das 11h), para evitar aglomeração nos transportes públicos.

Proibição de estacionamento na orla nos fins de semana e feriados;

Cancelamento das áreas de lazer nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon e no Aterro do Flamengo aos domingos e feriados (as pistas, portanto, não serão fechadas ao trânsito de veículos);

Proibição do uso de áreas comuns de lazer em condomínios, onde não são usadas máscaras, como saunas e piscinas.

Permissão para shoppings e Centros Comerciais ficarem abertos 24 horas, para evitar aglomerações nos meios de transporte - essa medida já tinha sido anunciada

