Cuba faz pesquisa massiva para detectar casos suspeitos de coronavírus

247 - Em texto publicado no jornal El País, Mauricio Vicent, licenciado em Psicologia, com estudos em Direito, destaca que o "Ministério da Saúde lançou uma campanha de pesquisa massiva, casa por casa, para detectar casos suspeitos". A tradução é de Sylvie Giraud.

"Até terça-feira, Cuba apresentava 212 casos de coronavírus, seis morreram e mantinha 2.742 pessoas isoladas em unidades de saúde, enquanto outras 26.000 estão sob vigilância preventiva em suas casas, segundo dados oficiais", afirma.

"Milhares de estudantes e profissionais de saúde já visitaram cerca de oito milhões de pessoas em suas casas, das quais cerca de 1,3 milhão são adultos mais velhos - e destes, cerca de 155.000 são idosos que moram sozinhos - e foram examinados por sintomas respiratórios que poderiam ser causados ​​pelo coronavírus", continua.

De acordo com Vicent, "até o momento, apenas 2.676 testes Covid-19 foram realizados no país, mas ontem as autoridades informaram que nos próximos dias milhares de testes serão realizados para procurar ativamente casos e isolar seus contatos".

"O governo de Havana anunciou a suspensão de todos os voos comerciais e privados para a ilha a partir de quinta-feira e também solicitou a retirada de embarcações estrangeiras de recreio de suas águas territoriais para frear a expansão do coronavírus, uma medida que vem se somar à proibição de entrada de turistas, em vigor desde semana passada", diz.

"O ministro da Saúde, José Ángel Portal, disse no domingo que o país já possui 100.000 kits de detecção rápida da China e mais de 40.000 testes moleculares para lançar esta campanha massiva para localizar casos positivos", complementa.

