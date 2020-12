Cuba inicia terceira fase de testes de sua vacina contra Covid-19

Revista Fórum - A vacina Soberana 01, desenvolvida pelo Instituto Finlay de Cuba, iniciou nesta semana sua terceira fase de ensaios clínicos, que será realizada principalmente no país, mas que também incorporará testes com voluntários em outros países. Se trata do primeiro projeto cubano de vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2, causador da infecção covid-19.

Em entrevista à agência Prensa Latina, o diretor do projeto, Vicente Vérez, afirmou que a eficácia do imunizante “foi claramente comprovada nas duas fases anteriores, e esperamos que seja confirmada nesta terceira fase, na qual vamos testar um universo muito mais amplo de pessoas”.

