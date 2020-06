Curva de mortes por coronavírus começa a se estabilizar no Brasil

O Brasil completa esta quarta-feira (17) três semanas com o registro de mortes por coronavírus em ritmo estável, de acordo com estudo de um consórcio da imprensa conservadora que apura os dados da pandemia. No perfil epidemiológico da Covid-19, estados como Rio e São Paulo puxam a tendência de estabilização. Em outros, como Paraná e Paraíba, a doença ganha impulso edit