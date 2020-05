Dados do Ministério da Saúde sobre coronavírus só abrangem um terço dos hospitais

O Ministério da Saúde só tem disponível, em seu banco dados, informações sobre apenas ⅓ dos hospitais de referência ao tratamento do novo coronavírus edit

247 - O Ministério da Saúde só tem disponível, em seu banco dados, informações sobre apenas ⅓ dos hospitais de referência ao tratamento do novo coronavírus. A reportagem é do Portal UOL.

De acordo com levantamento do ministério, apenas 416 de 1.322 hospitais que estão no plano de contingência dos estados informaram à pasta como está a ocupação de seus leitos, até o último final de semana.

A reportagem diz que as unidades são obrigadas a prestar tais dados desde o dia 9 de abril, quando foi editada a portaria nº 758, ainda pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

A norma definiu o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, nos estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviços no SUS.

