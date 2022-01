Damares testa positivo para Covid-19

Apoie o 247

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, testou positivo para a Covid-19. De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, a ministra informou que está isolada e com sintomas leves.

Segundo Damares, ela começou a sentir sintomas gripais na última sexta-feira (7)e o resultado do teste foi disponibilizado na segunda-feira (10). Ela informou, ainda, que tomou duas doses da vacina da Pfizer e que até então nunca tinha sido infectada pela doença.

A ministra está de férias desde o dia 23 de dezembro e o retorno ao trabalho está previsto para o dia 19 de janeiro.

