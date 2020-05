David Uip defende decisões baseadas na ciência para combater o coronavírus

O médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência para Coronavírus do governo do estado de São Paulo, tem sido uma voz a favor da tomada de decisões de governo baseadas na ciência, como forma de prevenir e controlar a pandemia de coronavírus edit

247 - Em artigo publicado nesta quinta-feira na Folha de S.Paulo, o médico infectologista David Uip ressalta o poder de contágio e letalidade do novo coronavírus, contra o qual é preciso usar os recursos da ciência.

David Uip descreve os efeitos do coronavírus a partir da própria experiência. "Sofri bastante ao longo de duas semanas, em isolamento domiciliar. Tive pneumonia e fiquei muito angustiado, mas felizmente me recuperei. E posso dizer com todas as letras: a doença não é brincadeira".

"O governo de São Paulo está levando muito a sério o enfrentamento desta epidemia. Desde a confirmação do primeiro caso, em 25 de fevereiro, de um paciente que havia retornado da Itália, o governador João Doria (PSDB) decidiu criar um Centro de Contingência do Coronavírus no estado", informa o coordenador do Centro de Contingência para Coronavírus do estado de São Paulo.

"Esse centro, coordenado por mim, é formado por especialistas em saúde, entre cientistas, médicos, professores universitários, virologistas e pesquisadores com larga experiência nos setores público e privado. Um time que está auxiliando o governo paulista a tomar as melhores decisões para conter a transmissão e evitar, ao máximo, óbitos".

"As decisões tomadas até aqui —a mais conhecida é a quarentena para ampliar o isolamento social e, com isso, evitar o contágio— são baseadas na ciência, no conhecimento e na expertise do centro de contingência, cujos membros mantêm conversas diárias e participam de coletivas de imprensa todos os dias no Palácio dos Bandeirantes, sempre com a atualização do boletim epidemiológico de casos, óbitos e taxas de ocupação hospitalar".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.