Declaração de Biden sobre fim da pandemia é criticada por várias partes

Rádio Internacional da China - Em entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou o fim da pandemia no país. A declaração causou oposição e dúvidas da imprensa, do público e de especialistas dos EUA.

A rede de televisão norte-americana NBC relatou no dia 19 que não se importa se a pandemia "acabou" ou não, como Biden disse, Covid-19 continuará sendo a principal causa das morte nos Estados Unidos indefinidamente. Esta declaração foi um "desvio imprudente e perigoso". Especialistas prevêem que, no futuro próximo, Covid-19 continuará sendo uma das dez principais causas de morte nos Estados Unidos, independentemente da eficácia de novas vacinas ou tratamentos.

Segundo uma reportagem do site de notícias norte-americano The Hill, as pessoas que sofrem com as sequelas de Covid-19 se manifestaram em frente à Casa Branca nesta segunda-feira (19), afirmando que a pandemia não “acabou”. Elas estão doentes e até incapacitadas e pedem uma ação urgente do governo.

