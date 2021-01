Defensores públicos denunciam descaso de governos estadual e federal em mortes por Covid-19 no interior do AM

247 - Defensores públicos do Amazonas informaram que, entre os dias 15 e 19 de janeiro, foram registradas pelo menos 30 mortes de pacientes com Covid-19 em municípios do interior do estado. Segundo os defensores, as vítimas morreram por falta de oxigênio ou falta de remoção para cidades com condições de atendê-las.

A Defensoria culpa o descaso dos governos estadual e federal, que não têm um plano real de remoção de pacientes que vivem fora de Manaus.

A defensora Thaís Corrêa, do Polo do Médio Solimões, com sede em Tefé, afirma que, na cidade, dos seis óbitos registrados no hospital na fila de espera para a transferência aérea, cinco pacientes constavam em uma ação que pedia celeridade na Justiça.

"O paciente do interior, ele sofre com duas filas. Ele sofre com a espera de leitos em Manaus e com a espera da UTI aérea, que, muitas vezes, não chega. Temos dificuldade de acompanhar essa fila. Não sabemos para onde esse avião está indo e como estão ocorrendo essas transferências. A situação está muito complicada", disse.

Ou seja, há demora nas remoções de pacientes para serem atendidos na capital e não há um plano emergencial de evacuação.

